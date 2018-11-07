Олександрійське КП “Теплокомуненерго” серед найбільших боржників з заробітньої плати в області

Про це повідомив Віктор Журавко сьогодні, 7 листопада, під час прес-конференції.

Наразі, державні виконавці стягнули з комунального підприємства “Теплокомуненерго” Олександрійської міської ради понад 638 тис. грн. на користь 216 працівників.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Також, близько 130 тис. грн. отримали працівники державного підприємства “Кіровоградський облавтодор” і товариства з обмеженою відповідальністю “КАТП”.

“У порівнянні з іншими регіонами на Кіровоградщині простежується абсолютно не критична ситуація зі стягненням боргів із зарплати. Наразі нам вдалося виконати 93% рішень з цієї категорії, незважаючи на те, що деякі працедавці намагалися хитрувати, переоформлюючи майно та банківські рахунки. Це стало можливим і завдяки роботі регіонального штабу і мобільних груп з ліквідації заборгованості по заробітній платі”, –повідомив заступник керівника з питань державної виконавчої служби Віктор Журавко.