Олександрійське КП «Теплокомуненерго» заборгувало майже 4 млн. грн.

Олександрійське КП “Теплокомуненерго” заборгувало ВАТ «Кіровоградгаз» за послуги розподілу природного газу 3 мільйони 703 тисячі 887 гривень. Про це йдеться у зверненні трудового колективу та профспілки ВАТ «Кіровоградгаз», оприлюдненому на сайті товариства.

Так, у даному зверненні трудовий колектив та профспілкова організація ВАТ «Кіровоградгаз» звертаються до міських голів та депутатів міських рад м. Кропивницький та м. Олександрія, з проханням вжити заходів щодо покращення платіжної дисципліни підприємств теплокомуненерго.

З повним текстом звернення можна ознайомитися за посиланням http://www.kirgas.com/UserLoad/file/company/Letter_O.pdf