Олександрійське підприємство візьме участь у багатомільйонному тендері?

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», що зареєстроване в Олександрії, подало документи на участь в тендері на поставку 27780 кілограм латунних труб для столичного ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ». Відповідна інформація оприлюднена в система публічних закупівель Prozorro.

І хоча аукціон відбудеться 4 травня та вже станом на сьогодні свої заявки на участь подали 5 підприємств, серед яких і олександрійське.

Очікувана вартість за товар, поставити замовнику який мають до першого червня 2018 року, становить 9 082 752,00 гривень з ПДВ.

Ззначимо, що «КОМПАНІЯ ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» зареєстрована в місті Олександрія по вулиці Куйбишева, будинок 73 та займається оптовою торгівлею металами та металевими рудами.