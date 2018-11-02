Олександрійське районне відділення поліції поповниться двома дільничими

Вчора, 1 листопада, по закінченню співбесід із кандидатами, голова поліцейської комісії Руслан Горяченко назвав нових працівників районного відділення поліції в Олександрії. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції області.

З 17 вересня поліція області оголосила конкурс на 10 вакантних посад дільничних офіцерів поліції.

За результатами проходження всіх етапі відбору та співбесід пройшли 8 кандидатів на вакантні посади.

Двоє осіб з визначених кандидатів найближчим часом заступлять на службу в Олександрійському районному відділі поліції.