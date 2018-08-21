Олександрійське «Теплокомуненерго» може не тримати номінації на споживання газу

Про це під час апаратної наради в Кіровоградській ОДА проінформувала присутніх директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадмніістрації Ольга Довжук. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

За словами очільниці департаменту, найнижчий рівень розрахунків за спожитий газ, в області має комунальне підприємство Олександрійської міської ради «Теплокомуненерго», а також два підприємства з обласного центру – КП «Теплоенергетик» та ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА».

Відповідно, через низький рівень розрахунків, а також борги, як у випадку з підприємствами з Кропивницького, НАК «Нафтогаз України» включив зазначені теплогенеруючі підприємства до переліку тих, що можуть не отримати номінації на споживання природного газу. Що в свою чергу створює загрозу для початку опалювального сезону в Олександрії та Кропивницькому.