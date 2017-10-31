Олександрійське училище культури отримало статус коледжу

Як раніше повідомляв Голос Громади, Олександрійське училище культури з нового навчального року змінить статус з училища на коледж. Наразі навчальний заклад змінив свій статус і відтепер має назву “Комунальний вищий навчальний заклад “Олександрійський коледж культури і мистецтв”.

З цієї нагоди на подвір’ї коледжу культури і мистецтв відбулися урочистості, на які також завітала директор департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської облдержадміністрації Валентина Животовська, котра і вручила директорові навчального закладу Івану Баранову табличку з новою назвою закладу.

За словами керівника закладу в коледжі з’являться нові спеціальності та розшириться навчальна база.