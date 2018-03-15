Олександрійське відділення поліції отримало новий автомобіль

Сьогодні, 15 березня, в обласному центрі відбулось вручення автомобілів представникам територіальних підрозділів органів внутрішніх справ. В переліку тих хто отримав нове авто є і Олександрійське районне відділення поліції, працівники якого отримали в службове користування Skoda Rapid.

Про це повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Головного управління національної поліції в Кіровоградській області.

Загалом автопарк поліції Кіровоградщини поповнили 11 нових автомобілів – два позашляховики «Renault Duster» та 8 легкових авто «Skoda Rapid» отримали сектори реагування патрульної поліції територіальних підрозділів, а спецавтомобіль «Ford Transit» для перевезення адмінзатриманих та арештованих осіб – ізолятор тимчасового тримання № 4 міста Знам’янки.