Олександрійські авіатори-гвардійці відзначили 75-річчя своєї частини

Сьогодні, 21 лютого, Олександрійська Гвардійська авіаційна база (військова частина №2269) відзначила 75-річний ювілей від дня свого створення, повідомляє «Голос Громади».

Урочистість з усіма її традиційними заходами проходила на плацу військового підрозділу. На ній були присутні депутат Верховної Ради України Анатолій Кузьменко, депутати фракції міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Олекандрійської міської ради, представники її виконавчих структур, керівники обласних і місцевих правоохоронних органів, ветерани військової служби, журналісти місцевих ЗМІ.

Як було зазначено у вітальній промові командування Гвардійської частини, підрозділ веде своє літочислення з 1944 року (на той час – авіаполк), а дислокований він в Олександрії з 1957 року. В усі часи особовий склад військової частини гідно виконував поставлені перед ним завдання – і бойові (виконання інтернаціонального обов`язку в республіці Афганістан, а перед тим – на територіях багатьох інших держав) та у мирний час – з ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи. На жаль, сучасна історія нашої держави послала нові виклики та випробування олександрійським авіаторам на сході України і ця історія теж не обійшлося без героїв і загиблих з числа гвардійців в/ч 2269 у антитерористичній операції…

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам`ять воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів, героїв АТО і під звуки військового оркестру поклали квіти до їхніх меморіальних обелісків.

А олександрійські авіатори, переступивши часовий рубіж у три чверті століття, далі продовжують гідно нести службу у складі Національної гвардії України.