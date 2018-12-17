Олександрійські авіатори зібрали подарунки дітям до Дня Святого Миколая

Олександрійські авіатори приєдналися до благодійної гуманітарної акції до Дня Святого Миколая «Гвардійська родина – тобі Україно!».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Військової частини 2269 НГУ у Facebook.

Серед зібраних святкових подарунків дітям Луганщини є солодощі, канцелярські приладдя, спортивний інвентар та різноманітні іграшки.

«Сьогодні ми збираємо та старанно пакуємо подарунки, а вже завтра цей вантаж вирушить у далеку дорогу. Сподіваємось, що вони встигнуть потрапити до дітей саме на свято Святого Миколая!», – зазначив начальник відділення по роботі з особовим складом підполковник Станіслав Козенко.

