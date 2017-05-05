Олександрійські бігуни запрошуються на Кропивницький міський напівмарафон-2017

Із нагоди Міжнародного Дня Сім’ї у м. Кропивницькому відбудеться легкоатлетичний забіг – Кропивницький міський півмарафон, повідомляє сайт Kropyvnytskyi Half Marathon.

Мета марафону популяризувати м. Кропивницький як місто проактивних і здорових людей. Запрошуються всі бажаючі. Цей захід – одна з найбільших спортивних подій цього року на Кіровоградщині для професійних спортсменів та бігунів-аматорів.

Якщо ви полюбляєте нові виклики, якщо вам подобається бути у вирі цікавих подій, якщо ви спортивні та цілеспрямовані, тоді Kropyvnytskyi Half Marathon 2017 – ваш варіант! ООБЕРИ СВОЮ ДИСТАНЦІЮ Ви маєте можливість обрати дистанцію до вашого уподобання, враховуючи власні можливості та рівень підготовки.

Kropyvnytskyi Half Marathon пропонує чотири дистанції для дорослих. Для досвідчених бігунів – класична напівмарафонська дистанція у 21 км. Дистанція 10 км – прекрасний вибір для любителів бігу. Для тих, хто робить перші кроки у спорті, дистанція у 5 км – перший серйозний рубіж на шляху великих досягнень.

Дистанція Fun Run – коло здоров’я довжиною 2,8 км – для усіх бажаючих, хто хоче долучитися до загальносвітового бігового руху! А на найменших учасників – дітей до 14 років – чекають 3 безкоштовні забіги в різних вікових категоріях. Для участі у змаганнях необхідно зареєструватись на сайті даного проекту (Kropyvnytskyi Half Marathon) та виконати всі організаційні умови, передбачені для учасників.

Всі деталі – також на сайті. Kропивницький півмарафон відбудеться 20 травня 2017 року. Місце старту – Фортечні вали (м.Кропивницький, вул. Ушакова, 21).