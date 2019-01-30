Олександрійські боржники аліментів, начувайтеся: підписано Меморандум щодо посиленого контролю з виплат на утримання дітей

Днями на Олександрійщині підписали Меморандум щодо посиленого контролю боржників з виплати аліментів.

Так, 29 січня в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбулася ділова зустріч директора Ірини Мукієнко та начальника Олександрійського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області Віталія Кошеленко.

У ході зустрічі сторони обговорили підписаний Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) та Міністерством юстиції України Меморандум про співробітництво.

Зазначалося, що співпраця сторін передбачає сприяння зайнятості боржників з виплати аліментів та інших осіб, які мають майнові зобов’язання за рішенням суду, посилення контролю за офіційним оформленням трудових відносин, насамперед, особами, які мають майнові зобов’язання за рішенням суду, зокрема заборгованість зі сплати аліментів.

Присутні зупинились на окремих аспектах меморандуму та домовились про забезпечення проведення спільних заходів, спрямованих на сприяння зайнятості осіб, в тому числі осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів та стосовно яких відкрито виконавче провадження в органах державної виконавчої служби.

Також сторони зобов’язались обмінюватися наявною інформацією, пов’язаною з організацією заходів щодо працевлаштування осіб, які мають майнові зобов’язання за рішенням суду, інших органів, в тому числі осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів тощо.