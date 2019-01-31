Олександрійські чиновники проти корупції!? Доходи та декларації місцевих держслужбовців

Відповідно до ст.45 Закону України «Про запобігання корупції» українцям необхідно до 1 квітня 2019 року подати декларацію за 2018 рік, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається національним агентством.

Повідомляє Голос Громади.

На сайті агентства розміщені Роз`яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю та Рекомендації до чергового етапу електронного декларування.

Зокрема, відповідно до статті 366 КК України подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб`єктом декларування зазначеної декларації караються штрафом від 2500 до 3000 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 200 годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.