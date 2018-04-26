Олександрійські читачі зустрічалися з відомою письменницею Лорою Підгірною

Неординарний літературний і пізнавальний захід відбувся в Центральній міській бібліотеці ім. Пушкіна: там пройшла зустріч читачів з відомою українською письменницею, сценаристкою, журналісткою Лорою Підгірною. Вона завітала до Олександрії для презентації своєї книги «Пригоди Марка Шведа. Печатка святої Маргарити».

Це продовження «Пригод»: перший твір Лори Підгірної, як відомо, називається «Пригоди Марка Шведа. Червона Офелія». Втім, гостя розпочала бесіду не з книги. Історик за освітою, журналістка і літераторка за покликанням, вона відразу ж заволоділа увагою широкої аудиторії (переважно учнівська молодь, але й люди старшого віку), яку ледве вмістила читальна зала бібліотеки. Поступово підводячи розповідь до фабули своєї книги, Лора спочатку легко і невимушено провела глибокий екскурс в українську історію доби становлення її державності 1918 року, роблячи особливий акцент на тодішніх подіях, які відбувалися на Хмельниччині, у рідному для письменниці місті Кам`янці-Подільському. Це були справжні історико-краєзнавчі дослідження, доведені доступно, емоційно, а місцями і дотепно, котрі, безумовно, стали відкриттям для більшості слухачів. Зокрема хоча б те, що у ті непрості часи Кам`янець-Подільський, осередок визвольних змагань Західної України, протягом двох років був столицею Української народної республіки. Саме той історичний період УНР, ЗУНР та роль її діячів, зокрема Симона Петлюри і взяла за основу свого твору письменниця.

Дуже яскраво Лора Підгірна поділилась своїм баченням того, що наша література і взагалі мистецтво не надто багато уваги приділяє національним героям будь-яких часів, «сором`язливо обходячи дуже багатьох з них», а це, на думку літераторки, є хибним і навіть небезпечним у становленні національної самосвідомості. Таким чином, історичне підґрунтя і національна ідея взяті письменницею за міцну і монолітну основу її роботи.

Разом з тим вона наголошує, що на абсолютну документальність книга не претендує: це художній твір, жанр якого автор окреслила, як «український вестерн», а його головний герой, агент розвідницького управління УНР Марко Швед і є тим зразком українського супергероя , якого так не вистачає нашому сучасному мистецтву. Сюжет книги, у відповідності до жанру, є дуже динамічним, пригоди суперагента – карколомними, дії відбуваються не лише в Україні, а й різних частинах світу.

Ця цікава розповідь тривала майже півтори години, після чого присутні ставили письменниці запитання, отримували автографи, фотографувалися разом з нею. Також Лора Підгірна дала коротке ексклюзивне інтерв`ю «Голосу громади».

Чи є у Марка Шведа реальний прототип?

Ну скажімо так, жінкам я говорю, що це чоловік моєї мрії. А чоловікам – що це герой такий, яким він повинен бути. Схожі люди завжди жили у нас на зламі епох – починаючи від княжої доби і закінчуючи нашими часами. Отож скоріше – це не вигаданий, а збірний образ.

Є дані, що ви працюєте вже над третьою книгою про Марка Шведа. Отже, це буде трилогія?

Ні. Це буде щонайменше десять частин. На кожну з них у мене вже розроблені сюжети. Всі ж добре знають, наприклад, численні романи і фільми про Джеймса Бонда. Чому б і нам не мати такого власного персонажа? А там подивимося, життя покаже (сміється – прим. авт.).

Раніше бували на Кіровоградщині?

Тільки проїздом. А зараз як тільки зійшла з потяга, відчула особливу домашню атмосферу: ваше міст зелене, гарне і затишне, щирі люди, їхні посмішки і слова – теплі. Але я б хотіла, щоб ці люди жили багатше… Мені дуже прикро, що за 27 років ми могли, але досі не створили справжній міцний український «форпост» козацького краю. Але тим приємніше, що тут живуть люди, які не зважаючи ні на що, роблять те, що вони вважають за необхідне, що інтелігентність, просвітництво і культура присутні. А це означає, що наші гени не знищити нікому.