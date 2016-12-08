Питання формування бюджету обговорили сьогодні, 8 грудня 2016 року на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради.

Так, депутат Віталій Заріцький запропонував розглядати питання про звіт по бюджету 2016 року та проект бюджету на 2017 рік членам виконкому разом з депутатами міськради задля збереження прозорості та врахування всіх позицій громади міста. Крім цього, Заріцький попросив міського голову Степана Цапюка взяти під особистий контроль це питання, а також забезпечити участь в утвердженні бюджетних питань безпосередньо розпорядників коштів та керівників відділів, а не їх заступників.

Також варто нагадати, що за Законом «Про доступ до публічної інформації» органи місцевого самоврядування мають публікувати проекти рішень за 20 робочих днів до їх розгляду, наступна ж сесія Олександрійської міської ради відбудеться вже 16 грудня 2016 року, що навряд чи дасть час депутатам ознайомитись з проектом такого важливого документу, як бюджет на 2017 рік.

В свою чергу заступник мера Людмила Давиденко зазначила, що звітування щодо бюджету 2016 року буде проходити в різній формі, а всю інформацію щодо використання коштів можна знайти на сайті міськради. Крім цього, посадовиця запевнила, що вони будуть радитись з депутатським корпусом з питань формування бюджету на 2017 рік.