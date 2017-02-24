Депутати Олександрійської міської ради не підтримали проект рішення “Про передачу в безоплатне користування обладнання котелень”. Так, під час голосування було отримано лише 16 голосів при мінімумі в 19.

Ймовірно, оскільки тема набула широкого розголосу серед громадськості та ЗМІ, після детального аналізу питання депутати прийшли до висновку, що не можна передавати у власність обладнання котелень підприємству “Схід-Захід-Енерго”, яке зареєстровано не в Олександрії. Адже всі податки, таким чином, будуть надходити не до міського бюджету.