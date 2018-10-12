Олександрійські державні виконавці серед лідерів зі стягнення аліментів

Олександрійський відділ державної виконавчої служби серед лідерів зі стягнення аліментів та займає друге місце в області. Так, працівники відділу, стягнули з неплатників 14,2 мільйона гривень для 1100 дітей. Повідомляє Голос Громади з посиланням на повідомлення начальника Головного територіального управління в Кіровоградської області Вадима Гуцула в соціальній мережі Facebооk.

Випереджають олександрійських виконавців лише працівники Фортечного відділу ДВС міста Кропивницького, які стягнули з неплатників 15,1 мільйона гривень для 2449 дітей.

Також, в переліку найпродуктивніших відділів виконавчої служби Кіровоградський районний відділ ДВС (стягнути 6,9 мільйона гривень для 545 дітей), Подільський відділ ДВС міста Кропивницького (стягнуто 5,9 мільйона гривень для 839 дітей) та Знам’янський відділ ДВС (стягнути 5,1 мільйона гривень для 1214 дітей).