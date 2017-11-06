Олександрійські дитячо-юнацькі колективи мають можливість взяти участь у “Перлина Fest”

2 грудня 2017 року в Київській міській державній адміністрації відбудеться ІІІ Міжнародний Конкурс-фестиваль дитячо-юнацької творчості “Перлина Fest”. Фестиваль проводитиметься за сприяння Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Української асоціації районних та обласних рад” та Київської міської держадміністрації.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

“Творчість заради майбутнього!” Саме такий головний меседж фестивалю, до якого запрошують узяти участь творчі дитячі та юнацькі колективи Кіровоградщини. Особливістю цього фестивалю стало те, що звичаї своєї місцевої самобутності демонструватимуться молодими українцями, а конкурсні дисципліни не обмежуватимуться однією категорією. Окремою номінацією конкурсу стала – “Перлина громади” – особливий твір, який розкриває самобутність культури регіону України.