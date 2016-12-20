Олександрійські дзюдоїсти здобули призові місця на чемпіонаті

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Нещодавно в м. Кропивницькому зібралися дзюдоїсти з шести областей: Дніпропетровської, Черкаської, Полтавської, Київської, Донецької та Кіровоградської, щоб поборотися за нагороди Відкритого чемпіонату обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Ніка». Про це повідомляють Олександрійські новини.

Цього року традиційний турнір, що пройшов у спортивному клубі «Зірочка», зібрав 263 юнаків 2005-2006 років народження. Про рівень змагань свідчить і географія учасників, які представляли 15 команд. Під час відкриття змагань учасників привітали військовослужбовці третього полку спеціального призначення та учасники АТО, так як захід проходив до Дня Збройних Сил України.

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З Олександрійської ДЮСШ «Колос» визначились наступні переможці і призери на даному чемпіонаті:

І місце: Волошко Артур, вагова категорія до 27 кг;

ІІ місце: Волошко Володимир, вагова категорія до 27 кг;

ІІІ місце: Паньков Станіслав, вагова категорія до 50 кг

До змагань спортсменів підготував тренер Олександр Первак.

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