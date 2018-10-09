Олександрійські еко-іграшки вподобали турецькі та польські дітлахи

58-річний народний майстер з Олександрії Дмитро Кудря чи не все своє життя займається виготовленням эксклюзивних дерев’яних іграшок з вільхи, липи та білої тополі. Цього року олександрійцю випала можливість представляти свої роботи у Хорватії, Туреччинні та Польщі. Останні кілька років майстер спеціалізується на сучасній іграшковій техніці, завдяки цьому і знайшов чимало шанувальників своїх робіт. Кожна деталь іграшок окремо відточена та відшліфована. Зібрані без застосування токсичних лаків та фарб. Повідомляє Голос Громади з посиланням на блог Наталії Луценко.

«Іграшки користувалися популярністю серед турецьких та польських дітлахів, – говорить Дмитро Володимирович. – Саме у цих країнах батьки і діти виявляли до них найбільший інтерес. Цікавилися як придбанням, так і виготовленням. Залюбки брали участь у майстер-класах».

Дмитро Кудря давно знаний за межами Олександрії. Пристрасть до обробки дерева має з дитинства. За кордон наш земляк потрапив в якості народного майстра, по запрошеню. Їхав у складі української делегації, яку сформував Київський музей народної культури ім. Івана Гончара. Разом з колегами відвідав фольклорне свято у Хорватії, два мистецьких фестивалі у Туреччинні та Ягелонський ярмарок у Польщі.

23 жовтня планує поїзду у Данію. Там також проводитиме майстер-класи для місцевих школярів.

Дмитро Кудря – один із небагатьох майстрів різьблення на Кіровоградщині, що досконало володіє технікою художньої обробки деревини. Він автор 20 методик виготовлення виробів із природнього матеріалу.