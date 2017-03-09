Олександрійські фермери повинні подбати про безпеку своїх угідь від АЧС

Районна Державна надзвичайна епізоотична комісія провела розширене засідання, основним питанням порядку денного якого було обговорення недопущення поширення африканської чуми свиней (АЧС) на території Олександрійського району. Про це повідомила прес-служба Олександрійської районної державної адміністрації (РДА) у четвер, 9 березня.

В. о. обов’язки начальника управління Держспоживслужби району Станіслав Лум’яник зазначив, що розповсюдження хвороби є реальною загрозою, оскільки АЧС швидко поширюється по території держави. Для недопущення поширення хвороби комісія зобов’язала всіх власників тварин забезпечити закритий режим утримання та провести профілактичні заходи.

На території району працюють 13 свинотоварних ферм, в роботі яких виявлено незначні недоліки. Комісія зобов’язала власників усунути їх до 10 квітня 2017 року.