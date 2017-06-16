Олександрійські фіскали нагадали про дозвіл на продаж пива лише через касу

Продаж пива – тільки через касу. Про це нагадує прес-служба Олександрійської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області, посилаючись на вітчизняне законодавство. Так, з 1 липня 2015 р. в Україні пиво віднесене до алкогольних напоїв і роздрібна торгівля ним може здійснюватись суб`єктами підприємництва всіх форм власності тільки за наявності у них відповідної ліцензії та зареєстрованого належним чином реєстратора розрахункових операцій (простіше кажучи – касового апарата).

Продаж пива на розлив для споживання на місці дозволяється тільки закладами ресторанного господарства теж за умови наявності ліцензії і розрахунків через касового апарат.