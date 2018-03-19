Олександрійські хокеїсти грають з кропивницькими

Прихильників спорту не здивуєш стабільними успіхами олександрійських футболістів, майстрів карате, боксу, рукопашного бою. Але можливо, ще не всі знають, що в Олександрії є також активні любителі зимового виду спорту – хокею. Вже не перший сезон, як тільки встановлюється більш-менш придатна погода, вони готують льодовий майданчик на ставку у мікрорайоні Перемога і регулярно організовують там власні тренувальні та товариські матчі як між собою, так і за участі таких же любителів з найближчих міст.

А минулий тиждень олександрійські хокеїсти активно завершили, зігравши товариські матчі «на виїзді» – на критому катку у Кропивницькому. Один з учасників, Олександр Скриннік у короткому інтерв`ю нам розповів:

Олександрійці їздять до обласного центру на товариські матчі регулярно – з жовтня по травень і вже не перший рік. Зазвичай це 8 – 10 чоловік. Грають три команди по 5 хвилин, постійно змінюючись. Загалом гра триває 2 години. Оскільки склад команд переважно постійний, то це вже доволі зіграні гравці. Буває, що в тій чи іншій команді не вистачає людей, тоді грає змішаний склад.

Наш співрозмовник скромно зазначив, що в останніх іграх відзначився трьома шайбами у ворота суперника.

А взагалі я не завжди їжджу до Кропивницького, оскільки є ще наша безплатна ковзанка тут, на ставку Перемоги і крім того, я люблю лижі. Але цього тижня, можливо, ще поїду на чергові товариські ігри з кропивничанами.

А ми додамо, що в олександрійських спортивних колах Олександра знають і як велосипедиста, вихованця ДЮСШ-2, учасника багатьох змагань з велоспорту високого рівня, де він показував гарні результати.

На фото, наданих О.Скринніком, у червоній формі – олександрійські хокеїсти, у зеленій – кропивницькі, у білій – гравці «складу-мікс». На передньому плані одного із знімків – він сам.