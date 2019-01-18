Олександрійські хокеїсти отримали подарунок з-за океану (ФОТО)

Як розповідав неодноразово «Голос Громади», в Олександрії вже не перший сезон діє неформальний «клуб» прихильників хокею на льоду. Це група ентузіастів, котра кожного зимового сезону самотужки готує собі каток на відкритому льоду місцевих водоймищ і збирається у вільний час для ігор. Екіпірування для хокею, звісно ж, власне – хто що має.

А кілька днів тому ці хокеїсти-аматори отримали справжній заморський скарб – п`ять об`ємистих посилок-тюків з якісною «снарягою». Це фірмові ковзани з черевиками, ключки, а також шоломи та інші захисні хокейні обладунки. Відправник – колишній житель Олександрії, який нині мешкає в м. Торонто (Канада), Сергій Ходаковський. Як відомо, Канада – хокейна країна, де цей вид спорту не просто шанований, а піднесений до рангу національного. Отож і наш земляк не залишився байдужим до потреб своїх олександрійських друзів та не рахуючись з власним витраченим часом, організував у Торонто благодійний збір хокейного екіпірування і за власні кошти відправив його за тисячі кілометрів – через Атлантичний океан і Західну Європу до Олександрії!

І варто зазначити, це вже третій подарунок, який щороку у зимовий сезон присилає олександрійським хокеїстам С.Ходаковський, за що вони йому безмежно вдячні.

Інформацією поділився з «Голосом Громади» наш читач і олександрійський хокеїст-аматор Олександр Скриннік.

