Олександрійські хокеїсти тільки вчора завершили сезон

Палкі прихильники хокею з Олександрії 18 квітня зіграли свою останню гру сезону 2017 – 2018 р.р.

Як повідомляв раніше «Голос громади», команда хокейних аматорів нашого міста, починаючи з грудня минулого року, регулярно, по вихідних, виїздила до Кропивницького, де на критому льодовому катку проводила товариські ігри з місцевими хокеїстами. І от надворі вже давно буяє весна, але «лицарі шайби і ключки» все не могли зупинитись аж до вчорашнього дня…

Останній матч сезону 18 квітня закінчився з нічийним рахунком.