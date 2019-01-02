Олександрійські хокеїсти зустріли новий рік на ковзанах

Першого дня нового року, в той час, коли переважна більшість олександрійців ще відсипалась та приходила до тями після важких святкових застіль і затяжних нічних веселощів, місцеві прихильники хокею вже були на ставку мікрорайону Перемоги. «Голос Громади» раніше розповідав про цей неофіційний і неформальний «клуб» любителів ключки і шайби, який діє вже не перший сезон на відкритому льоду перемозького ставка.

Не стала винятком і нинішня зима, котра, на радість багатьох, розпочалася незвично рано. Як розповів нам один з ентузіастів хокею Олександр Скриннік, ще в середині грудня аматори підготували на водоймищі майданчик для ігор: розчистили територію, за допомогою ручного насоса «грамотно» (тобто так, як того вимагає «статус» команди) залили її і вже 19 грудня провели свій перший «товариський матч».

А в новорічну ніч вони, як люди хоча й не зв`язані оковами контрактів з професійною хокейною лігою, все одно не стали робити культу з їжі (а тим більше – з питва) і перший день 2019-го з легкістю відзначили грою.

«Збираємося ми зазвичай кожного дня о 14-й годині. Підтягуйтесь до нас, хто бажає. Граємо на перевіреному льоду, але за неадекватність поведінки учасників на інших ділянках ставка відповідальності не несемо», – каже Олександр.

Цікаво, що цього разу у місцевому хокею – спорті, який тривалий час чомусь вважався суто чоловічим, з`явилося поповнення з двох представниць жіночої статі. Не обтяжені застарілими стереотипами, вони впевнено влилися у самодіяльний хокейний колектив.

