Олександрійські клієнти “ПриватБанку” тимчасово не можуть користуватися популярною послугою (ФОТОФАКТ)

Днями, з невідомих причин, у банкоматах “ПриватБанку” перестав працювати один з найпопулярніших серед клієнтів сервісів – зняття готівки за кодом.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на фото під текстом.
Завдяки даному сервісу для зняття готівки карта була не потрібна, лише наявний мобільний телефон та номер карти.
“Помилка. Вибачте, в даний момент неможливо скористатися послугою.
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Будь ласка, спробуйте пізніше» – йдеться у повідомленні, яке виводиться на екран банкомату.
У банку досі не коментують ситуацію з цього приводу.