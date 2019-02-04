Олександрійські клієнти “ПриватБанку” тимчасово не можуть користуватися популярною послугою (ФОТОФАКТ)

Днями, з невідомих причин, у банкоматах “ПриватБанку” перестав працювати один з найпопулярніших серед клієнтів сервісів – зняття готівки за кодом.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на фото під текстом.

Завдяки даному сервісу для зняття готівки карта була не потрібна, лише наявний мобільний телефон та номер карти.

“Помилка. Вибачте, в даний момент неможливо скористатися послугою.

Будь ласка, спробуйте пізніше» – йдеться у повідомленні, яке виводиться на екран банкомату.

У банку досі не коментують ситуацію з цього приводу.

