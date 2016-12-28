Про хід медичної реформи сьогодні, 28 грудня 2016 року, розповів перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко, інформує прес-служба адміністрації. За словами посадовця, головна увага у медичній сфері у наступному році буде зосереджена на підготовці вторинної ланки до впровадження системи страхової медицини, що має відбутися у 2018 році. Нова система передбачатиме, що медичні заклади працюватимуть виключно за схемою “кошти ходять за пацієнтом”, і відтоді саме пацієнт визначатиме, де він лікуватиметься.

Наразі, на Кіровоградщині, процес формування мережі госпітальних округів закладів охорони здоров’я вторинного рівня триває. У залежності від розташування та від кількості населення на сьогодні визначено три госпітальних округи під умовними назвами: Західний (205 тис. чол.), Центральний (532,3 тис. чол.) та Східний (235,9 тис. чол.)

Саме до Східної ради госпітальних округів, входитимуть головні лікарі міської лікарні №1 та дитячої міської лікарні міста Олександрії та Олександрійської, Світловодської, Онуфріївської і Петрівської ЦРЛ.

Остаточно межі госпітальних округів і лікувальні заклади вторинної ланки, що надалі обслуговуватимуть пацієнтів, будуть визначені після завершення процесу формування об’єднаних територіальних громад. Проте, першочергове право обирати лікувальний заклад, в залежності від якості надаваних медичних послуг, буде саме за мешканцями. Таким чином, вже сьогодні медичні заклади фактично поставлені в умови конкурентної боротьби за майбутніх пацієнтів. Адже, саме у ті медичні заклади, де пацієнтів буде найбільше, й спрямовуватиметься медична субвенція.