Олександрійські машинобудівники отримали квіти і подяки від міської влади

Сьогодні у малій конференц-залі Олександрійської міської ради відбулося привітання представників промислових підприємств міста з Днем машинобудівника, який відзначатиметься цього року в Україні в неділю, 23 вересня. За відсутності міського голови Степана Цапюка, який наразі перебуває у відрядженні, присутніх олександрійських машинобудівників привітав заступник мера з питань економіки Сергій Гриценко.

У своїй промові він зокрема відзначив важливість машинобудівного напрямку промисловості в економіці міста, де з 40-а підприємств, що входять до облікового кола, 26 мають профіль машинобудування. Вони і дають, за словами С.Гриценка, понад 12 мільйонів надходжень до місцевого бюджету лише у вигляді податку з доходів фізичних осіб, не рахуючи навіть податок на прибуток та інші види податкових надходжень.

Заступник міського голови визнав, що на жаль, промисловість взагалі і машинобудування зокрема в Олександрії переживають не найкращі часи, але від імені міської влади пообіцяв сприяти у розвитку цієї важливої для життя міста галузі. С.Гриценко у цьому контексті зазначив зокрема, що «міський голова саме для того й перебуває в Польщі, де веде переговори щодо спільного розвитку виробництва та ринку збуту».

Потім відбулася церемонія вручення квітів і подяк присутнім представникам робітничих професій та інженерно-технічного персоналу таких підприємств, як ТОВ «ЗПТУ «Віра-Сервіс Інтермаш», ТОВ «Завод Автоштамп», ТОВ «Електромеханічний завод «Етал», ТОВ «Олександрійська машинобудівна група», ТОВ «ТД «Укрнасоссервіс», ТОВ НВО «ОКРОС», ТОВ «Олександрійські лазерні технології», ПП «Універсал Кран Сервіс», ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», ТОВ НВФ «Підйомник», ТОВ «Лізава», ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного обладнання».