Олександрійські МНСники врятували кота, який 3 доби знаходився у пастці

До служби порятунку надійшов виклик з проханням допомогти врятувати кота на Покровській площі (колишня Кірова).

Про вчинок з визволення тварини з пастки в Олександрії розповіла волонтерка з притулку тварин Олена Котова на своїй сторінці у Facebook.

Як виявилось, кіт втік від господаря по газовій трубі, потім по виноградній лозі й застряг. Самотужки вибратись «полонений» не міг впродовж трьох днів.

«Спасибо службе МЧС и Полиции, что помогли спасти кота.

Спасибо Вам большое, что не отказываетесь помогать животным. Не во многих городах МЧС приходит на помощь к братьям меньшим.

Спасибо большое Вам» – йдеться у тексті повідомлення.

