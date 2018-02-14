Олександрійські молодята скористалися послугою “Шлюб за добу” та стали на весільний рушник

Кореспонденти Голосу Громади познайомилися з закоханими, котрі сьогодні, 14 лютого у День усіх закоханих вирішили стати на весільний рушник і пов’язати свої долі.

Пара Геннадія та Валентини дуже ретельно підійшла до обрання дати свого весілля та найкращої, аніж День закоханих було годі й обирати, – розповідає наречена, – “Вже пів року як ми разом і от нарешті вирішили одружитися, а зважаючи, що моє ім’я Валентина, рішення про обрання дати було прийнято досить швидко”. Сьогодні ці молоді та закохані люди зареєстрували свій шлюб у відділі державної РАЦС, що по вулиці 6-го Грудня, та у присутності свідків, близьких та рідних поклялися у вірності та коханні один одному.

Серед сьогоднішніх молодят, дві пари беруть участь у проекті “Шлюб за добу”, церемонія оруження яких відбудеться в Олександрійському Палаці урочистих подій. Для цих пар це також було досить зваженим рішенням. Молодим дуже не хотілося чекати періоду, як при реєстрації шлюбу за звичайною процедурою, і вони вирішили скористатися пропозицією від Олександрійського відділу РАЦС та усього за добу стати законними чоловіком та дружиною.

Ще одна реєстрація шлюбу запланована сьогодні на 19 годину вечора. Навіть навчання нареченої, котре триває сьогодні до післяобідньої години не змогло зупинити закоханих. А завдяки тому, що РАЦС сьогодні працює у цілодобовому режимі молодята за двері відділу реєстрації вийдуть чоловіком і дружиною.

Голос Громади вітає усіх закоханих із Днем Святого Валентина, бажає справжнього кохання, а молодятам, котрі сьогодні зареєструвади свій шлюб – звичайно ж, міцного та безхмарного подружнього життя!