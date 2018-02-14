Олександрійські молодята скористалися послугою “Шлюб за добу” та стали на весільний рушник

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Кореспонденти Голосу Громади познайомилися з закоханими, котрі сьогодні, 14 лютого у День усіх закоханих вирішили стати на весільний рушник і пов’язати свої долі.

Пара Геннадія та Валентини дуже ретельно підійшла до обрання дати свого весілля та найкращої, аніж День закоханих було годі й обирати, – розповідає наречена, – “Вже пів року як ми разом і от нарешті вирішили одружитися, а зважаючи, що моє ім’я Валентина, рішення про обрання дати було прийнято досить швидко”. Сьогодні ці молоді та закохані люди зареєстрували свій шлюб у відділі державної РАЦС, що по вулиці 6-го Грудня, та у присутності свідків, близьких та рідних поклялися у вірності та коханні один одному.

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Серед сьогоднішніх молодят, дві пари беруть участь у проекті “Шлюб за добу”, церемонія оруження яких відбудеться в Олександрійському Палаці урочистих подій. Для цих пар це також було досить зваженим рішенням. Молодим дуже не хотілося чекати періоду, як при реєстрації шлюбу за звичайною процедурою, і вони вирішили скористатися пропозицією від Олександрійського відділу РАЦС та усього за добу стати законними чоловіком та дружиною.

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Ще одна реєстрація шлюбу запланована сьогодні на 19 годину вечора. Навіть навчання нареченої, котре триває сьогодні до післяобідньої години не змогло зупинити закоханих. А завдяки тому, що РАЦС сьогодні працює у цілодобовому режимі молодята за двері відділу реєстрації вийдуть чоловіком і дружиною.

Голос Громади вітає усіх закоханих із Днем Святого Валентина, бажає справжнього кохання, а молодятам, котрі сьогодні зареєструвади свій шлюб – звичайно ж, міцного та безхмарного подружнього життя!

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