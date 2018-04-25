Олександрійські митці взяли участь у літературних читаннях

Вчора, 24 квітня, олександрійські поети, письменники і просто шанувальники поетичного слова взяли участь у зустрічі, присвяченій Всесвітньому дню книги та авторського права.

Захід проходив у Центральній міській бібліотеці ім. О.Пушкіна у формі літературних читань. Своїми поетичними надбаннями поділилися такі відомі у нас творчі особистості, як Тамара Аноко, Лілія Маруфі, Віктор Брикульський, Леонід Бойко, Юрій Жигалкін. Митці читали вірші (а Ю.Жигалкін ще й виконував пісні на свої вірші у власному музичному супроводі гітари) на «вічні» теми: про любов до малої батьківщини, кохання, красоту природи, через поетичні рядки намагалися самі проникнути у складні філософські теми і таким чином запрошували це зробити слухачів. Мультимедійну презентацію і супровід творів, відомостей про поетів забезпечували працівники бібліотеки.

Читання відбулися у рамках проекту «ДоброДій» у форматі «Через книгу – до духовності і культури».