Олександрійські недобудови можуть стати причиною нових трагедій

Питання технічного стану незавершених об`єктів будівництва та занедбаних будівель на території міста і потенційної небезпеки, яку вони становлять для жителів Олександрії, обговорювалося на засіданні виконкому Олександрійської міськради 21 березня, повідомляє «Голос Громади».

Хоча тема розмови не входила до порядку денного, однак вона мала жвавий відгук серед присутніх, оскільки стосувалася недавнього трагічного випадку, який мав місце у Південному мікрорайоні. Нагадаємо, наприкінці лютого місяця цього року внаслідок падіння з даху недобудованої десятиповерхівки по вул. Сидоренка загинула 19-річна дівчина. Свого часу в поліції «Голосу Громади» прокоментували, що по даній справі відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України («Вбивство») з поміткою «самогубство». Хоча слідчі дії по справі ще тривають, але в обговоренні на засіданні виконкому присутніми називалися дві версії самогубства. Хоча говорити про них до завершення слідства, напевне, було некоректним та й мова на засіданні йшла про інше: як про згадану недобудову зокрема, так і загалом про інші подібні об`єкти, що є «хронічно» небезпечними. Наприклад, ця незавершена 10-поверхівка на вул.Сидоренка серед мешканців мікрорайону давно має недобру славу: тут і раніше траплялися нещасні випадки. Крім того, вона і їй подібні місця є постійним пристанищем для асоціальних елементів. Наводився також приклад занедбаного гуртожитку майже у центрі міста, який належить аграрному технікуму – у певні періоди він також наводить жах на олександрійців.

Всі ці проблеми дружно визнавалися на засіданні членами виконкому і самим міським головою Степаном Цапюком, який, власне, першим і порушив дану тему розмови. Але головна перешкода у вирішенні таких проблем, за його словами, полягає у тому, що всі ці недобудови і занедбані будівлі є чиєюсь власністю – приватною або корпоративною. І часто такі об`єкти перепродаються колишніми власниками, після чого встановити, хто ж володіє будівлею на даний момент, буває складно. І навіть коли це відомо, переговори міської влади з власником об`єкта щодо приведення ним будівлі у належний стан, або запобігання доступу до неї стороннім особам ні до чого не призводять. Як запевняв С.Цапюк, неодноразово велися переговори і з керівництвом аграрного технікуму щодо його проблемного гуртожитку, але результатів це не мало ніяких. «У міської влади немає важелів впливу на таких недбалих власників», – підсумував наприкінці розмови міський голова. То виходить, що закон тут безсилий – такі об`єкти (а їх чимало у нашому місті) і надалі становитимуть загрозу життю олександрійців? Сумна вимальовується перспектива…