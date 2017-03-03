Останній день, коли підприємці Олександрії можуть подати документи про перехід на спрощену систему оподаткування та розрахунок доходу за 2016 рік — 16 березня поточного року. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України (ДФС) у Кіровоградській області у четвер, 2 березня.

Фіскали нагадали, що відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ) суб’єкт господарювання може перейти на спрощену систему оподаткування лише один раз протягом календарного року.

У разі прийняття відповідного рішення, підприємець має подати відповідну заяву не пізніше, ніж за 15 діб до початку наступного календарного кварталу. До вказаної заяви повинен додаватися розрахунок доходів суб’єкта господарювання за минулий рік.