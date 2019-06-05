Олександрійські підприємці постраждали від рейдерського захвату

Олександрійські підприємці Максим Коріцький, Віталій Рак та Юрій Рак звернулися до управління юстиції із заявою про те, що вони постраждали від рейдерства.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГТУЮ Кіровоградщини.

У своїй заяві підприємці звинувачують державного реєстратора Первозванівської сільради Кропивницького району Таліну Харламову, яка, за словами постраждалих, була в змові з рейдерами.

31 травня рахунки підприємств були заблоковані, чоловіки одразу почали вирішувати причину, і вже згодом з’ясували, що Харламова виключила їх зі складу засновників і внесла зміни до керівного складу підприємств.

Також, у своїй заяві до управління юстиції скаржники зазначають, що нібито всі реєстраційні дії були здійснені за заявами одного з підприємців – Максима Коріцького.

Однак, за словами скаржників, насправді на час перереєстрації чоловік перебував у відрядженні за межами Кіровоградщини й не міг подати фізично документи для здійснення відповідних реєстраційних дій, а також нікого не уповноважував їх вчиняти від свого імені.

«Наразі юстиція займається справою постраждалих олександрійських підприємців. Їх заяву про визнання незаконними реєстраційних дій, вчинених державним реєстратором Таліною Харламовою, щодо ТОВ «Підйом-Сервіс» і ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» уже оперативно розглядають. На її основі готують подання, яке направлять на розгляд до Мін’юсту. При цьому за допомогою вони звернулись тільки до нас, а ось можливістю розглянути ситуацію на засіданні оперативного антирейдерського штабу не скористались», – зазначив Вадим Гуцул.