Олександрійські підприємці постраждали від рейдерського захвату

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Олександрійські підприємці Максим Коріцький, Віталій Рак та Юрій Рак звернулися до управління юстиції із заявою про те, що вони постраждали від рейдерства.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГТУЮ Кіровоградщини.

У своїй заяві підприємці звинувачують державного реєстратора Первозванівської сільради Кропивницького району Таліну Харламову, яка, за словами постраждалих, була в змові з рейдерами.

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31 травня рахунки підприємств були заблоковані, чоловіки одразу почали вирішувати причину, і вже згодом з’ясували, що Харламова виключила їх зі складу засновників і внесла зміни до керівного складу підприємств.

Також, у своїй заяві до управління юстиції скаржники зазначають, що нібито всі реєстраційні дії були здійснені за заявами одного з підприємців – Максима Коріцького.

Однак, за словами скаржників, насправді на час перереєстрації чоловік перебував у відрядженні за межами Кіровоградщини й не міг подати фізично документи для здійснення відповідних реєстраційних дій, а також нікого не уповноважував їх вчиняти від свого імені.

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«Наразі юстиція займається справою постраждалих олександрійських підприємців. Їх заяву про визнання незаконними реєстраційних дій, вчинених державним реєстратором Таліною Харламовою, щодо ТОВ «Підйом-Сервіс» і ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» уже оперативно розглядають. На її основі готують подання, яке направлять на розгляд до Мін’юсту. При цьому за допомогою вони звернулись тільки до нас, а ось можливістю розглянути ситуацію на засіданні оперативного антирейдерського штабу не скористались», – зазначив Вадим Гуцул.

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