В Олександрії пішоходи скаржаться на нерозчищені тротуари та ожеледицю. Так, до кореспондентів Голосу Громади звернулася місцева жителька.

За словами жінки, ожеледь створює небезпеку не лише безпосередньо на тротуарах, а і перед виходом на пішоходні переходи. Одна з найбільш небезпечних ділянок знаходиться неподалік Олександрійської міської ради на перехресті вул. Першотравневої і просп. Соборного, де, через нерозчищений тротуар та насипи снігу перед виходом на дорогу люди падають прямісінько під колеса автомобілів.

Крім цього, кореспонденти Голосу Громади виявили, що нерозчищені виходи на пішохідні переходи є і в цетрі міста, де рух авто досить жвавий. Сніг же на тротуарах просто втоптаний перехожими.

Нагадаємо, нещодавно міськрада запевнила, що комунальники готові у будь-який час доби виконувати снігоочисні роботи.