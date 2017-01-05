Олександрійські поліцейські підозрюють крадія дротів в 10 аналогічних злочинах

Як раніше повідомляв Голос Громади, 3 січня “на гарячому” піймали крадія електричних дротів. При цьому прес-служба Олександрійського відділу поліції інформує, що зловмисник намагався викрасти 150 метрів дроту. Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень. За попередньою інформацією, їх може бути щонайменше близько 10.

“Зловмисником виявився 39-річний містянин, який вже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів. Речові докази вилучено та направлено на експертизу”, – розповів в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, арешту або позбавлення волі до 3 років.