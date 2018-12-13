Олександрійські поліцейські приєдналися до акції «16 днів проти насильства»

Кожного року в Україні проводять заходи, які спрямовані на привернення уваги суспільства до проблеми насильства в сім’ї, захисту прав дітей, жінок тощо.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області у Facebook.

У рамках акції «16 днів проти насильства», що проводиться щороку з 25 листопада до 10 грудня дільничні поліцейські Олександрійського відділу поліції, проводили інформативні заходи серед населення, здійснювали опитування відповідно до насильства та обмеження прав і свободи людини.

Зокрема, роз’яснювали про останні зміни в українському законодавстві щодо протидії домашньому насильству й вручали тематичні пам’ятки з контактними даними неурядових та державних установ, які уповноважені надавати послуги постраждалим від насильства.

