Як раніше повідомляв Голос Громади, в Олександрії розпочався сезон продажу “новорічних красунь”. З огляду на це, міські поліцейські долучаться до рейдів із попередження та виявлення фактів знищення хвойних насаджень. Про це повідомив в.о. начальника Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Сергій Котига на своїй сторінці в соц.мережі Фейсбук.

У передноворічний період відповідні заходи проводитимуться спільно з представниками лісового та мисливського господарства, а також екологічної інспекції. До відпрацювань щоденно буде залучатися максимально можлива кількість поліцейських.

Працівники поліції нагадують, що за незаконну порубку, пошкодження та знищення хвойних насаджень, а також порушення правил збереження, перевезення та реалізації такої продукції законодавством передбачено адміністративну відповідальність (ст. 65, 152, 159, 160, 164 КУпАП), а саме – накладення штрафів від 5 до 100 (у залежності від розміру заподіяної шкоди) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.