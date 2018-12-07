Олександрійські поліцейські взяли участь у практичному тренінгу від представників Консультативної місії ЄС

Днями відбулася зустріч слідчих і працівників кримінальної поліції Олександрійського відділу та Олександрійського районного відділення з представниками Консультативної місії ЄС.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції у Кіровоградській області.

Присутніх тренінгу ознайомили з основними напрямками роботи місії в Україні та Кіровоградщини зокрема.

Упродовж заходу поліцейським презентували приклади кращої практики ЄС щодо проведення негласних слідчих розшукових дій під час досудового розслідування загалом та щодо розслідування злочинів проти власності.

Під час тренінгу відбувався активний діалог між представниками КМЄС та учасниками, обговорювалися окремі аспекти роботи, поліцейські цікавилися європейським досвідом.

На заході поліцейські презентували проведення негласних слідчих розшукових дій під час досудового розслідування загалом та розслідування злочинів проти власності з кращої практики ЄС.

