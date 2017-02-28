Олександрійські поліцейські затримали зловмисників, що пограбували неповнолітнього

Прес-служба Головного управління Національної поліції України (ГУ НПУ) в Кіровоградській області повідомила про затримання двох зловмисників, що відібрали у 16-річного місцевого мешканця телефон. Повідомлення про це було розміщене на порталі відомства у вівторок, 28 лютого.

Повідомляється, що, завдяки оперативним заходам правоохоронців, злочин було розкрито по гарячих слідах уже через декілька годин після надходження інформації про пограбування. Поліцейські затримали 38-річного мешканця Олександрії та його спільника 31-го року, що прибув до міста з однієї із східних областей країни.

У зловмисників було вилучено телефон потерпілого, який правоохоронці повернули власнику. Грабіжникам, відповідно ч. 2 ст. 186 ККУ, загрожує від чотирьох до шести років ув’язнення.