Олександрійські поліціянти провели профілактичне відпрацювання міста

Днями, працівники Олександрійського відділу поліції провели оперативно-профілактичне відпрацювання нашого міста.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку “Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області” у Фейсбук.

Поліціянтами здійснювалась охорона публічного порядку на території міста, а саме: -перевірка дотримання дозвільної системи;

-заходи по виявленню й попередженню продажу дітям алкогольних та тютюнових виробів;

– дотримання виконання обмежень особами, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та особами, які перебувають під адміністративним наглядом;

-встановлення місцезнаходження осіб, які розшукуються відділом поліції за скоєння злочинів.

У підсумку за порушення адміністративного законодавства було складено 29 протоколів та встановлено 1 особу за скоєння кримінального правопорушення.