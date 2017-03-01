Громадяни, що отримують доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов’язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за звітний податковий рік та сплатити військовий збір. Зокрема, це стосується і вчителів-репетиторів, які у 2016 році не були зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності, але надавали такі послуги фізичним особам.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Кіровоградській області, за наслідками 2016 року суму таких доходів необхідно включити до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи.

Нагадуємо, що декларацію громадяни повинні подати до 1 травня 2017 року та до 1 серпня поточного року зобов’язані самостійно сплатити нараховані у декларації суми податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.