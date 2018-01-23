Олександрійські репетитори зобов’язані задекларувати доходи

Олександрійська ОДПІ нагадує вчителям та викладачам, які у минулому році надавали репетиторські послуги, проте не були зареєстровані як фізичні особи–підприємці, про обов’язок включити суму таких доходів до загальногорічного оподатковуваного доходу та задекларувати їх шляхом подання до фіскальної служби декларації про майновий стан і доходи.

Зробити це слід до 1 травня 2018 року за місцем реєстрації декларанта.

Доходи від репетиторства відповідно до п.167.1 ПКУ оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Також із вказаних доходів справляється військовий збір за ставкою 1,5%.

Репетиторські послуги – це, зокрема, підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових та дипломних робіт.

Відповідну декларацію можна подати і в електронному вигляді. Відтак, кожен із декларантів має право отримати у Центрі обслуговування платників за місцем свого проживання безоплатну консультацію щодо порядку заповнення декларацій і допомогу при її заповненні.