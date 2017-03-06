Олександрійські рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку

Працівники 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрія ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці 6-го Грудня. Про це повідомила прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) в Кіровоградській області в понеділок, 6 березня.

Повідомлення про пожежу було отримано вчора, 5 березня о 21:43. Вже о 22:07 пожежу вдалося локалізувати, а за 15 хвилин — повністю ліквідувати. Під час пригоди горіла надвірна споруда площею 6 м2 та домашні речі на площі 4 м2 .

Загрозу ліквідовували 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Поранених та загиблих у наслідок пожежі не виявлено. Причину загорання з’ясовують експерти.