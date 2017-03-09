Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії ліквідували пожежу у надвірній споруді по вулиці Трудових Резервів. Про це повідомила прес-служба Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) у Кіровоградській області у четвер, 9 березня.

Повідомлення до служби порятунку «101» надійшло вночі о 00:29. Прибувши на місце, вогнеборці виявили загоряння покрівлі гаражу площею 18 кв. м та особистих речей, що в ньому знаходилися. О 01:02 пожежу вдалося локалізувати, а 02:00 — повністю ліквідувати.

До гасіння пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Загиблих та травмованих внаслідок пригоди — немає.