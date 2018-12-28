Олександрійські рятувальники надавали допомогу пасажиру потяга, який потребував невідкладної госпіталізації (ФОТО)

Сьогодні, 28 грудня, на залізничному вокзалі в Олександрії необхідно було зняти з потяга тяжкохворого чоловіка, який потребував негайної допомоги медичних працівників.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт DOZOR.

Даний випадок стався у потязі «Бердянськ-Київ», в якому здійснював поїздку чоловік, що знаходився у тяжкому стані після інсульту та з переломом ноги. Хворому потрібна була негайна медична допомога.

Не гаючи часу Олександрійські рятувальники допомогли винести з вагона потяга тяжкохворого чоловіка, донесли до карети швидкої допомоги, яка потім доставила його до центральної міської лікарні.

