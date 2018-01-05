Сьогодні, 5 січня, в Кропивницькому рятувальники Кіровоградщини в урочистій обстановці отримали нову пожежно-рятувальну техніку та спорядження.

Захід проходив у навчальному пункті аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Кіровоградській області.

Про це повідомляє “Точка доступу”.

У заході взяли участь очільник області Сергій Кузьменко, гoлoвa oблacнoї рaди Oлекcaндр Чoрнoівaненкo, нaчaльник Упрaвління ДCНC в oблacті Вітaлій Мирoнюк, Олександрійський міський голова Степан Цапюк та голова Олександрійської РДА Богдан Куруп та ін.

Для підрозділів УДСНС в Кіровогрдаській області придбано 4 пожежно-рятувальні машини, дві з яких поїдуть до Олександрії. Окрім цього рятувальники отримали необхідне спорядження та форму.