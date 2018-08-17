Олександрійські рятувальники попереджають про пожежну небезпеку, яку можуть завдати китайські ліхтарики

У зв’язку із попередженням про надзвичайний (5 клас) рівня пожежної небезпеки, рятувальники міста Олександрії закликають бути обачними з використанням китайських ліхтариків.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Рух у повітрі китайських ліхтариків неконтрольований і вогонь силою вітру може потрапити будь-куди – це і являє собою основну причину небезпеки таких «світлячків».