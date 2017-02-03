Державна служба з надзвичайних ситуацій застерігає мешканців Кіровоградської області виходити на риболовлю на ставки, озера та річки. Через підвищення температури рятувальники рекомендують не скорочувати шлях через замерзлі водойми і, тим паче, не виїжджати на льодяний покрив на транспортних засобах.

Проте, олександрійські риболови виходять на річку Брезівку групами, подекуди навіть з наметами. Кореспондентами Голосу Громади було помічено більше п’ятнадцяти любителів зимової риболовлі та 2 намети на відрізку річки біля КСК Ніка.

«Головне не виходити на вимоїни та бити лунки на нормальній відстані» , – прокоментував один з рибалок.