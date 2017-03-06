Міністерство аграрної політики і продовольства України, інтернет-портал agroportal.ua, за підтримки ряду національних та закордонних інституцій оголосили про проведення конкурсу «Неймовірні села України-2017». Інформація про порядок подання заяв та методи визначення переможця опублікована на інтернет-ресурсі видання.

Прийом заявок відбуватиметься з 3 квітня по 15 травня. Потім, завдяки онлайн-голосуванню та оцінкам експертного журі, у декілька етапів буде відібрано переможців конкурсу. Громади сіл, що займуть з 1-го по 6-те місця, будуть відзначені сертифікатами для закупівлі інвентаря.

Метою проекту являється розвиток малого та середнього бізнесу на селі, виявлення унікальних і цікавих місцевостей, що мають свою родзинку, популяризація сільського життя.